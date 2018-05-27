Manisa merkezli FETÖ operasyonu

Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı. Manisa Merkezli de 20 il içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması içerisinde ise (FETÖ/PYD) ile ilgili operasyon sırasında ise içlerinde ki muvazzaf askerlerin de olduğu 23 zanlı tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilen soruşturma kapsamı içerisinde ise FETÖ/PYD’nin de TSK içerisinde ki yapılanmasın da bulundukları ile örgütün ise “Asker imamlarıyla” ankesörlü telefonlardan ise ardışık olan aramalar içerisinde ise iletişim de bulundukları iddia edilen, içlerin de ise muvazzaf askerlerin de bulunduğu 37 şüpheli şahıs ile ilgili ise gözaltı kararı verildi.

Adreslerin de ise olmayan 14 şüpheli şahsın ise yakalanması amaçlı da çalışmalar devam etmekte.