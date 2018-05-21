Oğlunu zincire vurup, işkence yapan baba

Oğlunu zincire vurup, işkence yapan babaya dava. İzmir de, 11 yaşında olan oğlunu ise zincire vurmuş olması ve ardından ise işkence çektiren Suriyeli bir şahıs ile ilgili dava açıldığı bildirildi.

İzmir de M.H.H., 11 adlı olan oğluna dayak atan, ayaklarından ise zincire vurmuş olması ile, pencere demirine kilitlemiş olan Suriyeli Mahmoud H.H., ile alakalı ise, ‘Çocuğa karşı eziyet ile çocuğu ise hürriyetinden de yoksun kılma’ suçu dolayısı ile dava açıldığı saptandı.

Aile ile Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili olan avukat ise Müjgan Bilgen Özen de dava içerisinde bulunma talebini sundu. Mahkeme heyetin de, ise Özen’in ise katılma talebini ise onaylayarak, sanık olan Mahmoud H.H., ile ilgili, ise yakalama kararı verilmesi ile, duruşmayı ise geri plana attı.