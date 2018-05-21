Somali’de sel: 6 ölü

Somali’de sel: 6 ölü. Somali de başkent olan Mogadişu içerisinde yoğun yağışların sebep olduğu sel felaketi nedeni ile altı şahıs yaşamını yitirdiği, 301 evde sular altında kalmış olduğu bildirildi.

Somali de ise başkenti olan Mogadişu da ise akşam saatleri sıralarında başlamış olan şiddetli yağmur ardından ise sel gerçekleşti. Yaşanmış olan olay sonrasından ise bir çok evlerin ise çökmesi ile elektrik sızıntılarının ise gerçekleşmesi ardından ise altı şahıs yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Selden ise etkilenmiş olan yaşlılar ile çocuklar ise hastaneye götürülmesi ile, 301 evin ise sular altında kalmış olduğu da anlaşıldı. Bizler ise belediye olarak da selden hasar gören insanlara yardım etmek için elimizden geleni yapmaktayız” diye söyledi.