Filistin’de 112 kişi öldü

Filistin’de 112 kişi hayatını kaybetti.Filistin de 30 Mart’tan ise bugüne kadar İsrail güçleri tarafından ise yapılan katliamlar içerisinde ise yaşamını yitirenlerin ise sayısı da 112’ye kadar çıkması ile, 13 bin 190 şahıs ise yara almıştır.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından ise, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerin ise gerçekleşmiş olan 30 Mart’tan ise bugüne kadar da İsrail Güçlerinin ise şiddetine maruz kalarak yaşamını yitirenlerin sayısının ise 112’ye kadar çıkmış olması ile, 13 bin 190 şahsın ise yaralanmış olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun ise sivil savunma görevlisini dahi yaşamını yitirmiş olan Elkudra, İsrail askerlerinin ise gerçek mermi ile gaz bombaları kullanmış olması ile 323 şahsı ise yaralanmış olduğu ile 37 ambulansın ise bu esnada hasar gördüğünü de bildirdi.