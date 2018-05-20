ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi

ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi. CNN International, Kuzey Kore lideri olan Kim’in, zirveyi geri çekmesi tehditleri sebebi ile B-52 savaş uçaklarının ise artık Kore Yarımadası üstünde uçmayacağını açıkladı.

Çin de ise Tartışmalı olan Güney Çin Denizi içerisinde ki adalar üstünde ise tatbikata yöneldi. Fazla sayıda ise savaş uçağı adalara indiği bildirildi.

ABD ile Kuzey Kore arasında ise tarihi zirvenin ise tehlike altına girmesi ile Washington yönetimi ise ünlü bombardıman uçağı olan B-52’lilerin ise rotası yön değiştirdi.

Söz konusu olan gelişme içerisinde ise, Kuzey Kore Lideri olan Kim Jong-un’un ise ABD-Güney Kore askeri tarafından ise tatbikat içerisinde kızmış olması ile Seul yönetimi ile görüşmesini ise geri çekmesi ile meydana geldi.