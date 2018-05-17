Araç havada asılı kaldı

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Araç havada asılı kaldı
Araç havada asılı kaldı admin Tarih: 2018-05-17 Saat: 12:10:30
Güncelleme : 2018-05-17 12:10:30Bu içerik 62 kez okundu.
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Araç havada asılı kaldı 

Yok böyle kaza. Balıkesir de Dursunbey ilçesi içerisinde gerçekleşen trafik kazası sırasında gaz pedalının tutuklu kalması ile bir araç kahvehanenin duvarına çarpmış olması sonucu hava da ise asılı bir şekilde kaldığı bildirildi.

Balıkesir de Dursunbey ilçe merkezi Küçük Sanayi içerisinde gerçekleşen trafik kazası sırasında Hüseyin Kızılöz’ün, ise kontrolü altında olan otomobilin pedalının tutukluk yaptığı saptandı.

Rampadan ise hız ile gelmiş olan bir araç ise bir kahvehanenin duvarı ve altı metre kadar olan boşluk bir bölge de asılı halde durdu. Tuhaf olan görüntünün ise meydana geldiği kaza esnasında araç içerisinde bulunan Hüseyin Kızılöz, ise büyük bir şok geçirmesi ile, kazayı ise yaralanmadan geçirdi.

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