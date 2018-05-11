İran'dan krizi tırmandıracak açıklama

İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek. İran da üst düzey olan dini liderler içerisinde ki Ayetullah Ahmed Hatemi, ise Cuma hutbesi içerisinde Batılı ülkelerin de ise yaylım ateşine tutmuş olduğu bildirildi.

Hatemi, ise İsrail’in ‘Aptalca’ bir saldırı düzenlenmesi şeklinde ise Tel Aviv ile Hayfa’nın ise ortadan kaldırılacak olduğunu açıkladı. İran da ise üst düzey dini liderleri olarak bilinen Hatemi, ise İran-İsrail gerilimini de çıkartacak bir duyuru yaptı.

İran devlet televizyonunun ise aktarmış olduğu bilgilere göre ise, Cuma hutbesi içerisinde açıklama da bulunan Hatemi ise İsrail de aptal bir şekilde saldırı da bulunması şeklinde ise Tel Aviv ile Hayfa’nın ise ortadan kaldırılacak olduğu saptandı.