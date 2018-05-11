Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım. Beraber hayatını sürdürdüğü eşi olan Nadime Tigis’i eşarp ile boğduğu öne sürülen Ömer Güneşsu, ise mahkeme sırasında ki savunması içerisinde ise ‘Eşarbının arka bağ yerini tutarak sıktım, ne kadar süre sıkmış olduğum hakkın da ise bir bilgim yok, öldürmek gibi bir niyetim de olmadı’ diye söyledi.

İstanbul da Avcılar ilçesi içerisinde beraber hayatlarını sürdüren Nadime Tigis’i ise eşarp ile boğarak canına kast ettiği öne sürülen Ömer Güneşsu “Eşarbının ise arka bağ yerini tuttuğunu ve ne kadar sürdüğü hakkında bir bilgim yok diye söyledi.

Şeyma Ulusoy’un ise yayımlamış olduğu habere göre ise, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise düzenlenmiş olan iddianame içerisinde ise 4 Ekim 2017 tarihin de meydana geldiği bildirildi.