Çocuklarını tabletle kandırıyorlar

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Çocuklarını tabletle kandırıyorlar
Çocuklarını tabletle kandırıyorlar admin Tarih: 2018-05-11 Saat: 08:27:14
Güncelleme : 2018-05-11 08:27:14Bu içerik 59 kez okundu.
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Çocuklarını tabletle kandırıyorlar

Tüyleriniz diken diken olacak. Çocuklarını tabletle kandırıp. Avustralya’da Queensland eyaleti içerisinde bulunan Mackay Bölge Mahkemesi tarafından göz önüne alınan dava ise tüyleri ürperttiği bildirildi.

5 ile 10 yaşları arasında olan iki kızını da oğlunu ise beraber olmaları için ilişkiye girmeleri amaçlı zorlamış olduğu pedofoli hastası olduğu iddia edilen baba ise altı yaşında olan kızına ise cinsel istismar da bulunduğu anlaşıldı.

2016 Noel günü ev içerisinde ki banyo da bulunan kızlarından olan birisine ise cinsel istismarda bulunduğu anlaşılan 40 yaşlarında olan bir baba, dört tecavüz, 15 kötü hareket ile beraber suçlandığı, sekiz yıl kadar ise hapis cezasına mahkum bırakıldığı da saptandı.

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