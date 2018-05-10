FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti. FETÖ’nün ise, Mülki idare yapılanması içerisinde bulunan şahıslar ve mahrem imamlar içerisinde ki bağlantıyı ise, üçüncü şahısların üstüne kayıt edilmiş olduğu ‘Operasyonel hat’lardan ise oluşturulduğu saptandı.

FETÖ’nün, ise 99. Dönem kaymakamları sorumlusu olduğu bilinen Mustafa Güzel’in, ise başka isme kayıtlı halde operasyonel hat kullanılmış olduğu Mülki amirler ile alakalı iletişim kurmuş olduğu anlaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün ise kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullanmış olduğu anlaşıldığı ile Sincan Cezaevi içerisinde tutuklu yargılanan Güzel’in, ise operasyonel olarak telefon ağı ile alakalı ise düzenlenmiş olan inceleme sırasında ise, mahrem imamlar ve mülki idare mensupları ile ilgili ise bilgilerde elde edildi.