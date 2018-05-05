Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı Dışişleri Bakanlığı, ABD’li sözcüsü tarafından Afrin de ki duyurularına cevap vermesinin üzerine, “Afrin’e ise geri dönüşünü engelleyecek şekilde PYD/YPG’nin ise kendisi olduğu” duyuruların da bulundu.

Dışişleri Bakanlığından ise ABD Dışişleri Sözcüsü’ne ise Afrin cevabı… Aksoy, “ABD Afrin ile alakalı olan teyit altına alınmamış varsayımlar içerisinden ise talihsiz bir şekilde duyuru da bulunmuştur.

Afrin’e ise geri dönüşünü engellemiş olan PYD/YPG’nin ise kendisi olduğunu” dile getirdi. Zira, ülkemiz içerisinde ise Birleşmiş Milletler’in, ise Afrin ile ilgili insani bir yardım konvoyları amaçlı olan gerekli olabilecek her şekilde kolaylık da sunmuş olduğu saptandı.