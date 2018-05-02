Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ise Güney Kore Devlet Başkanı olan Moon Jae-in tarafından ise resmi bir tören ile karşılanmış olduğu bildirildi.

Erdoğan ve Moon ise tören kıtasını ise selamlamış olmasının ardından ise, eşleri ile birlikte ise tören bölgesin de ki alanlarını ise tutmaları sonrasından ise Türkiye ile Güney Kore milli marşları ise çalınmış olduğu saptandı. Moon’un, ise İstiklal Marşı okunmuş olduğu esnada ise asker selamı vermiş olduğu da öne sürüldü.

Güney Kore’de ise başkent içerisinde ise Seul da olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde ise Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı olan Moon ise yaklaşık olarak ise bir saat sürmüş olan ve baş başa ise görüşme yapıldığı saptandı.