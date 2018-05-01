Jandarma yapılamayanı yaptı

Jandarma yapılamayanı yaptı. Helikopterin kapağını söküp atladılar... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesapları içerisinde, Türkiye’de ilk sefer arka kapağın çıkartılacağı uçurulmuş olan MI-17 helikopterinden ise Jandarma paraşütçülerinin de serbest atlayış görüntüleri ise yayımlanmış olduğu saptandı.

Jandarma da son derece zor ile riskli olduğu bu faaliyeti ise sosyal medya hesabı içerisinde ise ‘İlkleri ise biz başarırız’ mesajı ile açıkladı. JÖAK pilotları ise atlayış sonrasından da 1000 fit kadar yükseklikte olduğu Türk bayrağını açmış olduğu başarılarını ise tebrik etti.

MI-17 helikopterleri jandarma envanteri içerisinde ise taşıma, arama ile kurtarma faaliyetleri amaçlı kullanılmaktadır. İlk kez ise paraşüt ile beraber atlama amaçlı arka kapağının ise sökülmüş olduğu ve kullanıldığı da saptandı.