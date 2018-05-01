Konya'da feci kaza

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı. Konya da Akşehir içesi içerisinde otomobil ve hafif ticari aracın da çarpışmasının ardından aynı aileden olduğu saptanan dört şahıs ise yaşamını yitirdiği, iki şahıs ise yaralanmış olduğu bildirildi.

Abdulkadir Yaman yönetimi içerisinde olduğu saptanan 42 D 9965 plakalı olan otomobil, Ortaköy Mahallesi içerisinde sürücüsü ise hala anlaşılamadığı 03 PS 736 hafif ticari araçla çarpışma meydana geldi.

Haberin ise bildirilmesi üstüne ise olay alanına ise jandarma ile sağlık ekipleri tarafından ise gönderilmiş olduğu da saptandı. Kaza içerisinde ise sürücüsü olan Yaman ve aynı araç içerisinde olduğu anlaşılan Ramazan 43, Feride 73, ile Emirhan Yaman 8 ise olay bölgesinde yaşamını yitirdi.