Düğün günü eşini öldüren cani damat

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler geldi. Kuş gibi hafifledim! Bursa da, kına gecesi sonrasında eşi olan Güllü Yurtoğlu’nu 22, düğün günün de sabah saatlerinde 16 tarafından bıçaklamış ve canına kast etmiş olan Metehan Yurtoğlu 23, ile alakalı yapılmış olan iddianame, ise Bursa da 4’üncü olan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ise onaylandı.

İddianame de, ise Metehan Yurtoğlu’nun , ise eşi olduğu anlaşılan Güllü’yü ise öldürmesinin ardından yanına uğradığı arkadaşına ise, “Kuş gibi hafifledim” diye söylediği saptandı.

Yurtoğlu’nun ise ‘Ağırlaştırılmış olarak ömür boyunca ise hapis cezası’ istemi ile ise, önümüzde ki günler içerisinde ise gerçekleşecek olduğu bildirildi. En çok ise bu halde bir ağaca bağlayıp ve meydanda bırakır. Fakat kıyamadığı için ise vuramaz” diye söyledi.