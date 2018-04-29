Manisa'da kanlı infaz

Manisa'da kanlı infaz. Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı. Manisa da Akhisar ilçesi içerisinde sokak ortasında gerçekleşen tartışma sırasında ise karı ile kocaya kurşun yağdırmış olduğu anlaşılan zanlı ise ortadan kayboldu.

Tartışmanın ardından ise kurşunların ise hedefi olduğu saptanan 35 yaşında olan Mehmet ile Zeynep Kaya çifti ise götürülmüş olduğu hastane içerisinde yaşam mücadelesi verdiği fakat yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay ise saat 15.30 sularında 50. Sokak Tahtakale Caddesi içerisinde gerçekleşti.

Başlarına ise kurşunun denk geldiği karı ile koca ise durdukları yerde yığılıp kaldı. Olayın ise sonrasından saldırgan ise hız ile olay bölgesinden uzaklaştı. Polis ise olay ile alakalı geniş çaplı olarak soruşturma yaparken, kaçmış olan kişinin ise arama ile çalışmaları ise sürmekte olduğu saptandı.