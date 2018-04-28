Yunanistan, darbeci Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bıraktı

Yunanistan, darbeci Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bıraktı. 15 Temmuz darbe gecesi içerisinde Yunanistan’a firar eden darbecilerden olan Süleyman Özkaynakçı, ise serbest salındı.

Yunanistan da Danıştay, 15 Temmuz’dan ise bir gün ardından ise askeri helikopter ile Dedeağaç’a ise kaçış da bulunduğu FETÖ’cü olan sekiz askerden ise eski yüzbaşı olan Süleyman Özkaynakçı, ise sıkı bir gözetim altına alınmış olduğu ve yeniden ise serbest salındığı da saptandı.

Özkaynakçı, ise ev hapsine mahkum kaldı. Alınan karar içerisinde ise “Tutukluluk ve eşdeğer olmamak ile beraber ise, devletin, ise Özkaynakçı’yı ise sıkı gözetim ile koruma içerisine almak amaçlı ise bütün yolları da alacağı” saptandı. Özykaynakçı’ya ise seyahat belgesi ise verilmeyeceği açıklandı.