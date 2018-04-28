İran'da düşen jetin sırrı

Son dakika! İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor. İran da ise düşmüş olan iş adamı olan Başaran’ın ise kızı olduğu anlaşılan Mina ile arkadaşlarını ise taşımış olan uçağın ise kara kutusu içerisinde ilk inceleme ise bitirildi.

İşte o sonuçlar… İran da ise düşmüş olan Challenger 604 tipi olan iş jetinin ise kara kutu incelemeleri ise bitirildiği ile ön rapor ise yapıldı.

Fransa da, İranlı ile Türk Yetkililerinin ise bulunmuş olduğu incelemeler ardından ise ön rapor ile alakalı da ilk bilgiler ise sızmaya başladığı da saptandı. Uçak ile ilgili olan ise FDR ile CVR kayıtlarının da, öne sürülenlere göre de bozuk olma sorununun olmadığı ve sağlıklı bir halde alınıp incelenmiş olduğu da saptandı.