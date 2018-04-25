IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti. Evinin görüntüsünü yayınladı. Bir filim içerisinde başörtüsü takması sebebi ile terör örgütü olan IŞİD’in ise kendisini hedef olarak gördüğünü dile getiren eski porno filim oyuncusu olduğu saptanan Halife, ise Twitter’da evinin görüntüsünün de yayınlanmış olduğunu söyledi.

ABD’de yaşamını sürdüren Lübman asıllı olan eski porno oyuncusu olan Mia Halife, bir filim içerisinde baş örtüsü takması sebebi ile IŞİD’in ise hedefi olarak görüldü.

25 yaşında olan Halife, ise filminin ise internet içerisinde görüntülenmesinden bu yana ise sosyal medya içerisinde ise fazla sayıda tehdit ile harekete de maruz kalmış olduğu dile getirirken, ise örgüt üyelerinin ise Instgram hesabını da hacklediklerini ise duyurdu.