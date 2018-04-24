Bir haftadır aranıyordu

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Bir haftadır aranıyordu
Bir haftadır aranıyordu admin Tarih: 2018-04-24 Saat: 22:40:49
Güncelleme : 2018-04-24 22:40:49Bu içerik 23 kez okundu.
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Bir haftadır aranıyordu

Bir haftadır her yerde aranıyordu. Cesedi böyle bulundu Adana da bir hafta boyunca kayıplara karışmış olan şahsın cesedi su kanalı içerisinde fark edildi.

Edinilen bilgilere göre ise olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi üstünde olan su kanalı içerisinde gerçekleşti. Keçilerini ise otlatmak amaçlı olan bir şahıs ise kanal üstünde ki cesedi fark etmesinin ardından ise durumu da polis ekiplerine haber verdi.

Olay bölgesine gelmiş olan polis ekipleri ise sağlık ekiplerine de bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ise uygulanmış olan inceleme içerisinde ise kişinin yaşamını yitirdiği de saptandı. Diğer taraftan ise, Karabaş’ın da bir hafta boyunca kayıplara karışmış olduğu ile alakalı ise poliste ise başvuru da bulunulduğu da anlaşıldı.

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