Arnavutköy’de bulunan çocuk cesedi

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Arnavutköy’de bulunan çocuk cesedi
Arnavutköy’de bulunan çocuk cesedi admin Tarih: 2018-04-19 Saat: 21:30:29
Güncelleme : 2018-04-19 21:30:29Bu içerik 35 kez okundu.
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Arnavutköy’de bulunan çocuk cesedi

Arnavutköy’de bulunan çocuk cesediyle ilgili flaş gelişme. Sazlıbosna Barajı içerisinde fark edilmiş olan kız çocuğunun ise iki gün öncesin de öldürülmüş olduğu saptandı.

Vücudun da ise bir darp izlerinin bulunduğu da anlaşılan çocuk amaçlı da kayıp başvurusunda olunmaması ise meydana çıkmıştır. Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda ise önceki gün içerisinde öldürülmüş olduğu anlaşıldı.

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı içerisinde ise bir önceki günün de ise balık tutmak amaçlı gitmiş olan balıkçıların ise oltasına takılı kalmış olan bez parçası içerisinde ise beş yaşında olan kız çocuğunun cesedi ile alakalı ise detaylar meydana çıktı.

Cesedin ise Adli Tıp Kurumun da uygulanmış olan incelemesi içerisinde ise kız çocuğunun ise iki gün öncesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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