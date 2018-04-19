Kocasını döve döve öldürdü

Tekirdağ'da vahşet. Kocasını döve döve öldürdü.Tekirdağ da ise Ergene ilçesi içerisinde fabrika işçisi olduğu saptanan Ayşe Y., 45 ile oğlu ise Muharrem Y., 25 ile beraber, kendisine de şiddette bulunduğunu öne süren eşi Fesih Y.’yi, ise 52 demir çubuk ile döverek canına kast ettiği bildirildi.

Ergene de ise yaşamını sürdürmüş olan iki çocuk annesi olan Ayşe Y., ise öne sürülenlere göre ise, şiddete maruz kalmış olduğu eşi olan Fesih Y., ve dün sabah saatlerinde ise ev içerisinde tartışma çıkmış olmasının ardından ise Valimeşe Mahallesi sanayi bölgesi kısmında çalışmış olduğu ve geri dönüşüm fabrikasına döndü.

Bir süre sonrasında ise Fesih Y., de eşinin çalışmış olduğu fabrikaya uğrayarak içlerin de tekrardan tartışma yaşandı.