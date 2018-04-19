Kocasını döve döve öldürdü

Anasayfa ASAYİŞ Kocasını döve döve öldürdü
Kocasını döve döve öldürdü
Kocasını döve döve öldürdü admin Tarih: 2018-04-19 Saat: 21:28:56
Güncelleme : 2018-04-19 21:28:56Bu içerik 36 kez okundu.
Reklam

Kocasını döve döve öldürdü

Tekirdağ'da vahşet. Kocasını döve döve öldürdü.Tekirdağ da ise Ergene ilçesi içerisinde fabrika işçisi olduğu saptanan Ayşe Y., 45 ile oğlu ise Muharrem Y., 25 ile beraber, kendisine de şiddette bulunduğunu öne süren eşi Fesih Y.’yi, ise 52 demir çubuk ile döverek canına kast ettiği bildirildi.

Ergene de ise yaşamını sürdürmüş olan iki çocuk annesi olan Ayşe Y., ise öne sürülenlere göre ise, şiddete maruz kalmış olduğu eşi olan Fesih Y., ve dün sabah saatlerinde ise ev içerisinde tartışma çıkmış olmasının ardından ise Valimeşe Mahallesi sanayi bölgesi kısmında çalışmış olduğu ve geri dönüşüm fabrikasına döndü.

Bir süre sonrasında ise Fesih Y., de eşinin çalışmış olduğu fabrikaya uğrayarak içlerin de tekrardan tartışma yaşandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır