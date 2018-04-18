Kocaeli'de kadın cinayeti

Kocaeli'de kadın cinayeti. İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü Kocaeli’nde İzmit ilçesi içerisinde dini nikahlı olduğu kocasının tarafından ise 16 yaşında olan oğlunun ise yanında vurulmuş olan MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Serpil Ertekin ise yaşamını yitirdi.

Olay, ise Kocaeli’nin İzmit ilçesi içerisinde Yeşilova Mahallesi içerisinde ise Aykar Sokak da gerçekleşti. Alınan bilgilere göre ise, sokak üstünde olan üç katlı olan apartman da yaşamını sürdüren MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Serpil Ertekin 43, ise şuana kadar saptanamayan bir sebep dolayısı ile dini nikahlı olduğu karısı olduğu öne sürülen Duran G., ile evinde tartışma yaşandı.