Yunanistan'da savaş karşıtı gösteride arbede

Yunanistan'da savaş karşıtı gösteride arbede. Yunanistan da başkent olan Atina içerisinde, ABD’nin ise Suriye operasyonunu ise protesto etmek amaçlı göstericilere ise polis aralarında arbede meydana geldi.

Yunanistan da Komünist Partisinin ise çağrısı ile beraber kent merkezi içerisinde ise toplanmış olan göstericiler ise, ABD’nin ise Suriye de ise Beşşar Esed, rejimi ile alakalı ise operasyonunu ise protesto etmek amaçlı ABD’nin ise Atina Büyükelçiliğine doğru yol aldı.

Heykele ise zarar vermek istemiş olan çalışan grup ile ise onları da önlemek için çaba sarf eden polisler içerisinde ise arbede gerçekleşti. Çıkmış olan arbede içerisinde ise diğer göstericilerin ise yara aldıkları açıklandı. Göstericiler ise birde Amerikan ile Fransız elçilikleri ile AB bürolarının ise olduğu binalara ise yumurta ile boyalar ile saldırı gerçekleşti.