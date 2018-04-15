Rusya'ya BM şoku

Rusya'ya BM şoku! Reddedildi. Rusya da, BM Güvenlik Konseyi içerisinde; ABD, İngiltere ile Fransa’nın da Suriye içerisinde ki hava saldırılarının da kınanmasını ve istediği şekilde tasarı iptal oldu.

ABD, İngiltere ile Fransa’nın da Suriye’ye yapmış olduğu hava saldırısı ardından, Rusya da ise acil çağrısı sebebi ile beraber olan Birleşmiş Milletler Konseyi, Rusya da ise sunmuş olduğu kınama isteği olan tasarısını ise kabul etmedi.

Toplantı içerisinde ise söz almış olan BM Rusya Daimi sözcüsü olduğu saptanan Vasiliy Nebenzya, Rusya da Güvenlik Güçleri tarafından Suriye içerisinde düzenlemiş olduğu araştırmalar içerisinde ise, kimyasal silah izinin bulunmadığını dile getirmesine rağmen ise BM ABD Daimi Sözcüsü olan Nikki Haley, ise rejimin de kimyasal silah kullanmış olduğunu anladıklarını dile getirdi.