Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü. Afganistan da kuzey kısmında ki Cüzcan vilayetinin de Derzab ilçesi içerisinde terör örgütü olan DEAŞ ile ilgili olan operasyon içerisinde 20 örgütün de yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cüzcan Vali Yardımcısı olan Abdurahman Mahmudi, muhabirlerin yayımlamış olduğu duyurular içerisinde, Derzab da bulunan DEAŞ mevzilerinin tarafından ise hava ile karadan da yapılmış olan operasyonlar sebebi ile vurulmuş olduğu da saptandı.

Saldırı da sonucun da ise 20 DEAŞ üyesinin de hayatını kaybettiğini dile getiren Mahmudi, 16 DEAŞ mensubunun ise yara almış olduklarını söyledi. Mahmudi, ise operasyon sonrasın da örgüt kontrolü içerisin de pek çok alanın da geri ele alınmış olduğunu saptadı.