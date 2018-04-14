KKTC'den 'Suriye' açıklaması

KKTC'den 'Suriye' açıklaması. Bakanlıktan yapılmış olan yazılı açıklama sırasında ise, Suriye ile çevresin de ise son dönem içerisinde çoğalmış olduğu saptandı.

Açıklama sırasın da ise “KKTC kara suları ile sahillerin de ise şuana kadar bir şey bir güvenlik tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını” dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından ise, KKTC kara suları ile sahilleri içerisinde ise herhangi bir sorunun olmadığı ve bir güvenlik tehlikesi de olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan ise yapılmış olan yazılı açıklama sırasında ise, Suriye ile çevresin de ise son dönemler de çoğalmış olan gerginlik ile ise bununla beraber de ilgili olduğu gelişmeleri ise yakından takipte bulunduğu saptandı.