İstanbul'da gösteriye müdahale

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İstanbul'da gösteriye müdahale
İstanbul'da gösteriye müdahale admin Tarih: 2018-04-14 Saat: 22:55:03
Güncelleme : 2018-04-14 22:55:03Bu içerik 10 kez okundu.
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İstanbul'da gösteriye müdahale

İstanbul'da gösteriye müdahale: 22 gözaltı. İstanbul da Kadıköy ilçesi içerisinde gösteriye izinsiz olarak alınmış olduğu gerekçesi ile polis tarafından ise müdahale de bulunuldu.

22 şahıs ise gözaltı altına girdi. Edinilen bilgilere göre ise, Kalkedon Meydanı içerisinde ise toplanmış olan grup, Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek amaçlı bildiride bulunmak istediler. Geniş güvenlik önlemin de bulunmuş olan polis ise, gösterinin de izinsiz şekilde olduğunu dile getirerek gruptan ise dağılmalarını dile getirdi.

Açıklamalara göre ise, terör örgütünün de propagandası uygulandığı gerekçesi ile beraber, gruptakiler ile beraber ise Cumhuriyet savcısının da emri ile ifadeleri alınması üstüne ise emniyete gelmeleri ile alakalı da birkaç defa da uyarı da bulundu.

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