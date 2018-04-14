ABD, Esad'ı vurdu

ABD, Esad'ı vurdu. ABD Devlet Başkanı olan Donald Trump açıklaması sırasında ise Suriye^ye de saldırı amaçlı emir de bulunduğunu dile getirdi.

Açıklamadan ise bir saat sonrasın da ise ABD Genelkurmay Başkanı olan Joseph Dunford, ise Suriye ile alakalı ise operasyonun da ilk damgasının da bittiğini açıkladı. D Başkanı olan Donald Trump, ise ABD ve Fransa ile İngiltere’nin de, Suriye rejiminin ise kimyasal silah kapasitesi ile alakalı da hedeflerini vurmaya başlamış olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı olan Donald Trump, ise Beyaz Saray’da yapmış olduğu duyurusu içerisinde ise, ABD’nin de Suriye rejimi ile alakalı kararını açıkladı. Suriye rejimi ise kimyasal unsurları da kullanmayı terk edinceye kadar ise (İngiltere ile Fransa ile beraber) bu (askeri) karşılığı ise devam ettirmeye hazırız.” Diye söyledi.