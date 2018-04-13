Amerika, Rusya tüm koalisyon güçleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika, Rusya tüm koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, ise Putin ile Trump ile beraber yapmış olduğu buluşma sırasında Suriye de oluşan gelişmeleri ise ele almış olduklarını dile getirerek, “Amerika, Rusya ile bütün görüşmelerimiz ise sürmektedir.” Diye söyledi.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ise Suriye içerisinde gerçekleşen son gelişmeler ile alakalı ise, “Tüm bunların karşısın da bizim de bunların karşısın da olmamız üzerine ise Amerika olmak üzerine ise Rusya ile bütün koalisyon güçlerinin de burada olan hassasiyetini de istemiş bulunmaktayız. Birde şu anda ki ise son gelişmeler sırasında ise sanki biraz havanın da iyi olması gibi bir durum olduğu bildirildi.