14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

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14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi
14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi admin Tarih: 2018-04-11 Saat: 23:14:23
Güncelleme : 2018-04-11 23:14:23Bu içerik 19 kez okundu.
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14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi 

İğrenç olay. 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi. Florida’da 14 yaşında olan çocuk ile beraber para karşılığı sonucun da ilişki yaşamış olan 28 yaşında olan kadın, ise otel odasına uygulanan baskın esnasın da başka bir adam ile yakalanmış oldukları saptandı.

Florida’da 28 yaşında olan İskoç kadın 480 dolara karşılık olarak 14 yaşında olan bir çocuk ile beraber otel içerisinde ilişki yaşadı. Florida’da ise ortaya çıkmış olan olay sırasın da ise hidroterapist olmuş olan Sarah Louise McGill, internet üstünden ise para karşılığı olarak ilişki yaşamak amaçlı hayat kadını aramış olan çocuk ile birlikte mesajlaşmaya başlamış olduğu saptandı.

Olayların ise meydana çıkmasının ardından ise polis Sarah’ın ise kalmış olduğu odaya baskın düzenlendiği ile Sarah’ı ise başka birisi ile yakalamış olduğu bildirildi.

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