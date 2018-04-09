Hollanda'dan Türkiye uyarısı

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre; Türkiye, Çin, Rusya ile İran’a gidecek olan insanlarına ise, sadece içi boş bir şekilde telefon ile dizüstü bilgisayar götürmelerinin uyarısını yapmıştır.

Türkiye ile beraber başka ülke de akıllı telefon ile dizüstü olarak bilgisayarların içerisinde bulunan bilgilerin ise üçüncü şahısların tarafından okunmuş olduğu ile kopyalandığını da iddia eden bakanlık, telefon ile bilgisayarlar da ise net olarak hassas bilgi ile belge olmamasını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ile ekonomik temaslar içerisinde olması amaçlı Başbakan olan Mark Rutte ile beraber Çin’e gidecek olduğu 165 şirket ile ise bürokartlara karşı olarak ise bir uyarı mektubu yolladı.