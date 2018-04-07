Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü. Kanada da Saskathewan alanı içerisinde, genç hokey oyunlarını götürmekte olan otobüsün ise bir TIR ile çarpışma yaşadığı saptandı.

Humboldt Broncos takımının ise 18-21 yaş arasında olduğu genç takım oyuncularını ise taşımış olan otobüs de ise şoför de içerisinde olduğu ve 28 şahsın ise bulunmuş olduğu kaza esnasın da 14’nün yaşamını yitirdiği, üç şahsın ise durumunun kritik olduğu durum da ise yaralıların da bölge içerisinde ise bir hastane de ise tedavi altına girmiş olduğu açıklandı.

Olay ise yere saat ile 17.00 sıraların da meydana gelmiş olduğu çarpışma esnasın da ise yara almış olan 14 sporcu ile otobüs şoförü ise hastaneye götürüldü.