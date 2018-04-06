Drone'la tespit ettiler

Drone'la tespit ettiler.Fuhuş baskını Bartın da drone ile saptanan 12 adrese ise yapılmış olan eş zamanlı olan operasyon içerisinde ise fuhşa teşvik, aracılık etmek, yer tespit etme, zorlama, tehdit iddiaları ile 10’u kadın olmak üzere 25 şüpheli de gözaltı altına alınmış olduğu saptandı.

Edinilen bilgilere göre ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, kent içerisinde farklı sebepler ile kadınların da fuhşa zorlanmış oldukları bilgisi üstüne çalışmalar yapıldı.

Teknik ile fiziki takip sonrasın da ise drone ile saptanmış olan 12 adres üzerine de eş zamanlı olarak operasyon yapılmış olduğu ekipler tarafından ise 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere uyruklu 10’u kadın 25 şüpheliyi ise teşvik etmek, aracılık etme, yer temin etmesi ve zorlama ile tehdit ettikleri de öne sürülerek gözaltı altına alınmış oldukları bildirildi.