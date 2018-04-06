Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu. 15 Temmuz 2017 de ise İstanbul Boğazı’nda kapılmış olduğu ve kayıplara karışan 17 yaşında olan Furkan Yıldırım’ın cesedi ise 262 gün sonrasın da ise geçmiş olduğumuz Salı günü içerisinde bulunmuş olduğu saptandı.

Son dakika haberlerine göre ise, Adli Tıp Morgu’na götürülmüş olan Yıldırım’ın ise cenazesi de DNA testi ardından ise ailesine teslim edildiği de bildirildi. 15 Temmuz 2017 de ise arkadaşları ile beraber denizin içerisine girmiş olan Furkan Yıldırım gözden kaybolmuş olduğu açıklanmıştı.

Çalışmalar esnasın da ise 11 yaşında olan çocuğun ise rüyası üstüne ise arama kurtarma çalışmaları da Karaburun üzerinde yapılmış olduğu saptandı. Askeri olan bir gemi içerisinde ise Furkan Yıldırım’ı bulmak amaçlı da çalışmalara girmiş olduğu anlaşıldı.