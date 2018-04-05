Cudi Dağı'nda PKK'ya hava operasyonu

Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon. Şırnak da, Cudi Dağı bölgesin de anlaşılan PKK’lı teröristlerin ise etkisiz bir şekle büründüklerinin ardından ise hava destekli olarak operasyon yapıldı.

Operasyon esnasın da ise savaş uçaklarının ise, teröristlerin bulunduğu noktaları ile kaçış bölgelerini de bombalanmış olduğu saptandı.

Şırnak yakınları kısımların da ise Cudi Dağı alanın da görülen PKK’lı olan teröristleri ise etkisiz bir şekle getirdikten sonra bugün sabah saatleri üstünde ise hava destekli olarak ise operasyon yapıldı.

Operasyon sırasın da ise savaş uçaklarının da, teröristlerin bulunduğu kısımlar ile kaçış alanlarını da bombalamış olduğunu söyledi. Savaş uçaklarının ise işlemiş olduğu sorti ile bombardıman sonucun da ise gerçekleşmiş olan patlamalar ile dumanlar ise Şırnak da ki merkez içerisinden fark edilmişti.