TSK'den Afrin'e hava operasyonu

Anasayfa ASAYİŞ TSK'den Afrin'e hava operasyonu
TSK'den Afrin'e hava operasyonu
TSK'den Afrin'e hava operasyonu admin Tarih: 2018-04-03 Saat: 23:06:52
Güncelleme : 2018-04-03 23:06:52Bu içerik 42 kez okundu.
Reklam

TSK'den Afrin'e hava operasyonu 

TSK'den Afrin'e hava operasyonu TSK’ye ait olan uçaklar. Afrin de bulunan dağlık bölgelere gizlenmiş olduğu anlaşılan terör örgütü olan YPG/PKK mensuplarına karşı olarak ise operasyon yapıldı.

Türk savaş uçakları tarafından ise, Zeytin Dalı Harekatı esnasın da ise sıkışmış olduğu dağlık kısımlarda ise saklanmış olan terör örgütü olan YPG/PKK mensuplarına karşı olarak ise operasyon yapıldı.

 Afrin de ise muhabirlerin bildirim de bulunmuş olduklarına göre ise, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ise Afrin de kuzey kısmında bulunan Racu beldesin de olan dağlık bölge de ise bir grup içerisinde ise YPG/PKK’lıyı buldu. Bunun üstüne ise TSK’ye ait olan savaş uçakları, tarafından ise dağda bulunan hedeflere karşılık olarak operasyon yapıldı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır