TSK'den Afrin'e hava operasyonu

TSK'den Afrin'e hava operasyonu TSK’ye ait olan uçaklar. Afrin de bulunan dağlık bölgelere gizlenmiş olduğu anlaşılan terör örgütü olan YPG/PKK mensuplarına karşı olarak ise operasyon yapıldı.

Türk savaş uçakları tarafından ise, Zeytin Dalı Harekatı esnasın da ise sıkışmış olduğu dağlık kısımlarda ise saklanmış olan terör örgütü olan YPG/PKK mensuplarına karşı olarak ise operasyon yapıldı.

Afrin de ise muhabirlerin bildirim de bulunmuş olduklarına göre ise, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ise Afrin de kuzey kısmında bulunan Racu beldesin de olan dağlık bölge de ise bir grup içerisinde ise YPG/PKK’lıyı buldu. Bunun üstüne ise TSK’ye ait olan savaş uçakları, tarafından ise dağda bulunan hedeflere karşılık olarak operasyon yapıldı.