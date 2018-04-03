Cihangir Ulusoy da gözaltına alınmış

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy da gözaltına alınmış. Ankara da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile alakalı devam ettirilmiş olan Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamı içerisinde ise Gar saldırısının ardından ise açığa alınmış olan Ankara İstihbarat Şube Müdürü olan Cihangir Ulusoy’un ise gözaltı altına alınmış olduğu meydana çıktı.

Ankara da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hacettepe Teknokent ile alakalı devam ettirilmekte olan FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamı içerisinde ise Ankara merkezli de 4 il içerisinde ise 25 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı uygulanmıştı.

Ankara Garı ön kısmında ise 10 Ekim 2015 yılı içerisinde düzenlenmiş olan bombalı terör saldırısı sonrasından ise açığa alınmış olduğu ile bir zaman sonrasın da ise diğer görevine alınmış olduğu saptandı.