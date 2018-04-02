Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

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Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi
Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi admin Tarih: 2018-04-02 Saat: 23:36:57
Güncelleme : 2018-04-02 23:36:57Bu içerik 27 kez okundu.
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Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi.  DEAŞ terör örgütüne karşılık olarak etkin ile kararlı bir şekilde mücadelesini devam ettirmekte olan Türkiye, geçen ay içerisinde yapılmış olan operasyonlar ile birlikte örgüte ise ağır bir darbe yaşattığı saptandı.

Terör örgütü olan DEAŞ’a karşılık olarak etkin ile kararlı bir şekilde mücadelesini devam ettirmiş olan Türkiye ise ay yurt geneli içerisinde ki operasyonlar ile beraber örgüte de nefes dahi aldırmadığı saptandı.

Polis, jandarma ile hudut birlikleri tarafından ise mart ayı içerisinde devam ettirmiş olduğu çalışma sırasın da fazla sayı da DEAŞ üyesi de gözaltı altına alınmış olduğu bildirildi. Örgüte ise ait bulunan doküman, silah ile mühimmat da elde edildi.

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