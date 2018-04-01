İşte FETÖ'nün yeni yapılanması

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İşte FETÖ'nün yeni yapılanması
İşte FETÖ'nün yeni yapılanması admin Tarih: 2018-04-01 Saat: 18:38:48
Güncelleme : 2018-04-01 18:38:48Bu içerik 34 kez okundu.
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İşte FETÖ'nün yeni yapılanması

İşte FETÖ'nün yeni yapılanması. 15 Temmuz da hain darbe girişiminin sonrasından faaliyetleri sürdürmeye devam eden FETÖ/PYD tarafından ise örgüt üyelerinin ise yeni sıfatı ile isimlendirme ile beraber olduğu meydana çıktı.

Emniyet de ki birimler tarafından ise terör örgütü olan FETÖ/PYD ile ilişkilerini de şahısların “Yüceler”, “İbn-i Erkam” ile “Serden Geçti” grubu diye isimlendirildiği saptandı.

13 şahıs’lık ise Yüceler grubu tarafından ise örgütün en üst tabakası çıktığı ile Fetullah Gülen ve etrafın da ise meydana geldiği iddia edildi.

600 şahıstan oluştuğu ise Serden Geçti, grubu içerisinde olanların da İbn-i Erkam grubunun ise yakınlarından ise iletişim den sorumlu tutuldukları, kendilerini ise İbn-i Erkam grubu amaçlı da feda edebilecekleri, bunun ise grubunun işleriyle alakalı olduklarını söylüyor.

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