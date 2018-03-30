Sınav sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon

Sınav sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon. Ankara da Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından 2012 yılı içerisinde Polis Akademisi Sınavının sorularını elde ettikleri ile akademiye ise yerleşimde bulunduğu saptanan 46 şüpheli şahıs hakkın da ise gözaltı kararı alınmıştır.

Aile ile Sosyal Politikalar Bakanlığı ise Müfettiş Yardımcılığı Sınavı içerisinde ise soruları dağıtmış olan örgüt yerlerine ise operasyon düzenlendi.

Ankara da Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından ise 2012 de olan Polis Akademisi sınavı sorularını ise ele geçirmiş oldukları akademiye ise yerleşimde bulunan 46 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı alındı. Savcılığın ise emirleri ile hareket de bulunan güvenlik güçleri tarafından ise, şüphelilerin de yakalanması amaçlı da Ankara merkezli de 24 il içerisinde operasyon yapıldı.