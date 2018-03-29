Fransa'da terörü övmek suçu

Fransa'da terörü övmek suçundan bir gözaltı daha. Geçen hafta içerisinde bir market de yapılan saldırı esnasında yaşamını yitiren kasabın ise mesleğine iddia da bulunması ile, öldürülmesinin ise adaletin de tecellisi olduğu halinde sosyal medya paylaşımın da bulunduğu bir şahıs ise gözaltı altına alındığı saptandı.

Fransız basının da ise bulunan haber içerisin de, ülke de ki güneybatı kısmında Saint-Gaudens kenti içerisinde yaşamını sürdüren vejeteryan olan bir kadının ise, Facebook içerisinde yayımlamış olduğu bir mesaj sebebi ile gözaltı altına girdiği de bildirildi.

Olay üstüne ise Saint-Gaudens savcılığı tarafından ise “Terörü övmek suçu” ile soruşturma da açmış olan kadın, acil yargılama talebi ile mahkemeye götürüldü.