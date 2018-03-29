Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda

Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda. Romanya Parlementosu, tarih içerisinde “Besarabya” gibi anıldığı bugün içerisinde ise Moldova toprakların da ise Romanya ile beraber olmasının ise 100. Yıl dönümü amaçlı de yapılmış olan ortak olarak bir anma toplantısı içerisinde ise Moldova ve bütünleşme niyet deklarasyonu paylaştı.

Deklarasyon Besarabya bölgesi kısmında ise “Anavatan” ve bütünleşmesinin ise 100. Yıldönümü içerisinde, bu alan da ise bugünkü isminin de Moldova’nın ile Romanya’nın ise tekrardan birleşmesi amaçlı çaba sarf ettikleri ile hukuka dayalı ile haklı bir çaba olduğunu ise öne sürmekte.

Romanya ise halkının bundan sonra hazır olduklarını iddia ettiği saptandı. Parlamentonun ise anma toplantısı içerisinde konuşma da bulundu.