Maket trafik polisi soyuldu

Polisler şaşkın: Maket trafik polisi soyuldu. Samsun da, bir trafik kazalarını azaltmak için yol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polis araçlarının ise tepe lambalarını çalıp götürdüler.

Trafik kazalarının ise önlenmesi için yol kenarların da düzenlenmiş olan maket trafik polis araçlarının ise lambalarını söküp götürdüler. Samsun da Canik ilçesi ve İlkadım ilçeleri içerisinde ortaya çıkmış olan olay da, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Ankara ile Sinop, Ordu yolları ile şehir içerisinde Atatürk Bulvarı ile Çevreyolu üstünde ise maket trafik polis araçları düzenlendi.

Öteden bakıldığı zaman gerçek gibi bilinen fakat maket trafik polis araçlarından olan Canik ilçesi ile İlkadım da ise iki farklı maket de trafik polis aracının ise üst kısmında bulunan gece saatlerinde gerçek olduğunu bilsinler diye konulmuş olan polis tepe lambası olmakta.