2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar sergilendi

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2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar sergilendi
2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar sergilendi admin Tarih: 2018-03-27 Saat: 01:29:40
Güncelleme : 2018-03-27 01:29:40Bu içerik 35 kez okundu.
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2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar sergilendi

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar sergilendi. Polis ekipleri ile gümrük ekipleri tarafından ise elde edilmiş olan piyasa değeri yaklaşık olarak 2.5 milyon TL kadar olduğu kaçak oyuncakların ise, muhafaza altına alınmış oldukları ise Muratbey Gümrük Müdürlüğün de gösterildiği saptandı.

İstanbul da ise Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Türkiye’ye ise yasadışı bir şekilde çocuk oyuncakları götürülecek olduğunun haberini aldığı ile çalışma başlatmış olduğu saptandı. İ.D., isimli şüpheli ise kaçak oyuncak getirmeyi düşündüğünü göstermesi sonrasın da üstüne ise kaçakçılık polisi, ise yapılmış olan teknik ile fiziki takibin ise sonrasın dan gümrük kaçağı oyuncaklarının ise Gaziosmanpaşa kısmında bir depo içerisinde götürülecek olduğu saptanmıştır.

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