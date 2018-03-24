TSK: Afrin'de 8 EYP imha edildi

TSK: Afrin'de 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. TSK: “Cenderis ile Arapkuşağı Köyü içerisinde düzenlenen arama faaliyetleri içerisinde ise, sivil halkın da yaşamını tehlikeye attığı 8 el yapımı olan patlayıcı ise henüz saptanamadığı ile kontrollü bir halde imha edildiği” saptandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre ise, YPG/PKK’lı olan teröristler de Afrin de bulunan sivil insanların yaşamlarını tehlike altına sokmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesi içerisinde ise el yapımı olan patlayıcılar ile alakalı arama faaliyetlerini ise devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri olan (TSK) unsurları ise, bu kapsam içerisinde Afrin de bulunan Cinderes beldesi ve Arapkuşağı köyü içerisinde düzenlenmiş olan patlayıcı ile arama faaliyetleri ise gerçekleştirildi.