Filipinler'de 13 Filipinler'de 13 uyuşturucu zanlısıuyuşturucu zanlısı

Filipinler'de 13 uyuşturucu zanlısı

Filipinler'de 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü. Filipinliler ise yapılmış olan uyuşturucu operasyonları içerisinde 13 uyuşturucu zanlısı yaşamını yitirdi, 109 şahıs ise tutuklu yargılandı.

Filipinlilerin ise başkenti olan Manila’ya ise 11 kilometre kadar uzaklıkta olduğu Bulucan şehri içerisinde dün polis teşkilatının ise yapılmış olan operasyonlar da 13 uyuşturucu zanlısının ise yaşamını yitirdiği, 109 şahısın ise tutuklu yargılandığı saptandı.

Filipinliler ise Devlet Başkanı olan Rodrigo Duterte’nin ise uyuşturucu savaşı içerisinde, Temmuz da 2016’dan ise Mart 2018 kadar da 4 binden çok şahıs yaşamını yitirdiği saptandı. Caramat, tahmini olarak ise toplam da 101 kilo ağırlığı kadar, 305 adet kadar ısı ile mühürlenmiş olduğu şeffaf plastik poşette ise şüpheli olan uyuşturucu olduğu görüldü.