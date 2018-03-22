Doğu Guta'da saldırıda 19 ölü

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Doğu Guta'da saldırıda 19 ölü
Doğu Guta'da saldırıda 19 ölü admin Tarih: 2018-03-22 Saat: 23:15:57
Güncelleme : 2018-03-22 23:15:57Bu içerik 33 kez okundu.
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Doğu Guta'da saldırıda 19 ölü 

Doğu Guta'da saldırı: 19 ölü. Suriye de Beşar Esad rejimi tarafından abluka altına alınmakta olduğu Doğu Guta içerisinde yapılmakta olan saldırı sonrasın da 19 sivil yaşamını yitirdi.

İngiltere de merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından söylenen duyuru içerisinde, rejim ile destekçilerin tarafından ise Doğu Guta da yapılmış olan saldırıların sonrasın da 10 şahısın yaşamını yitirdiği saptandı.

Gözlemevi verilerine göre ise, rejim güçlerinin de Doğu Guta da saldırılarını ise daha da yoğun olduğu Şubat ayı sonlarından ise bu güne ölü sayısının da bin 563’e kadar çıktığı saptandı. Esad rejiminin ise 2013’ten bu güne kadar abluka altında tutmuş olduğu ve Doğu Guta’da ise yüzlerce şahsın da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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