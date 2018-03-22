Fransa'da Türklere ait market kundaklandı

Fransa'da Türklere ait market kundaklandı: 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa da Grenoble kenti içerisinde önceki gün de gece vakti üzerinde Türklere ait olan bir market de kundaklama sonrasın da çıkmış olan yangın dolayısı ile bir şahıs yaşamını yitirdi.

Yerel La Dauphine gazetesi içerisinde bulunan bilgilere göre ise, gece yarısı vaktin den hemen sonrasın da ise, Grenoble’da olan Uğur Market de yangın gerçekleşti. Haber de ise, güvenlik kameralarının da markete bir kundaklama girişimin de bulunulduğu anlaşıldı.

Olay alanına ise bildirilen polis ile itfaiye tarafından ise müdahale sonrasın da yangının da etkisiz hale getirildiği, alevlerin ise sıçramış olduğu yan dükkan içerisinde gerçekleştiği anlaşılan bir şahısın ise ağır olarak yara aldığı ve hastaneye götürüldüğü saptandı.