Terörün babası

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Terörün babası
Terörün babası Harun Güçlü Tarih: 2018-03-19 Saat: 12:32:08
Güncelleme : 2018-03-19 12:32:08Bu içerik 16 kez okundu.
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ABD’li olan din adamı olan Brunson ile alakalı hazırlanmakta olan iddianame içerisinde PKK ile FETÖ de terör örgütleri ile alakalı olduğu bağlantıları ise göz önünden geçirdi. ABD Başkanı olan Donald Trump’ın ise Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ise serbest salınmasını istemiş olduğu din adamı olan Andrew Craig Brunson, ile ilgili 35 yıl boyunca hapis talebinin ise hazırlanmış olduğu öne sürülen İzmir de ise tutuklu yargılanan ABD’li papazın, ise firari olan FETÖ’cüyü ise Emre Uslu ile bağlantıları olduğu meydana çıktı. Birde bazı kısımlar da ise Kürt Kilisesi kartıyla verilmiş olduğunu da duymaktayım” diye söyledi. “Andrew Craig Brunson ise Türk düşmanı olduğu anlaşıldı.

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